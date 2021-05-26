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Bir dönem herkesin dikkatini çeken gergedan böceği görüntülendi

İHA

Bir dönem herkesin dikkatini çeken gergedan böceği görüntülendi

Bir dönem 90 bin dolara kadar satıldığı söylenen ancak denildiği gibi çıkmayan koruma altında bulunan bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği artık hemen hemen her ilde olduğu gibi Elazığ'da da sık sık görüntüleniyor.
Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde bir kişi, bahçede gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde daha önce defalarca haberlere konu olan gergedan böceği olduğunu fark ederek fotoğraflarını çeken vatandaş, ardından tekrar doğal ortamına bıraktı.
Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldıra bilen gergedan böceklerinin Türkiye'de bir çok şehirde olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştı.Elazığ'da her yıl farklı noktalardan defalarca görüntülenen, geçmiş yıllarda fiyatının 90 bin dolar civarında ettiği söylenmesi ile dikkatleri çeken böceğin hem satışının yasak olduğu, hem de fiyatının gerçekte öyle olmadığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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