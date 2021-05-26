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Kapı kapı dolaşıp, aşı olmak istemeyenleri ikna ettiler

DHA

Kapı kapı dolaşıp, aşı olmak istemeyenleri ikna ettiler


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayanlar için kurulan ikna timleri, Elazığ'da ev ev geziyor. Sağlık çalışanları, görüştükleri kişilere koronavirüsle mücadelede aşının önemini anlatarak, ikna etmeye çalışıyor.
Elazığ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında görev alan aşı ikna timi, aşı olmak istemeyenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ikna timleri, kapı kapı dolaşıp, koronavirüste aşının etkisini anlatarak, aşı olunmasını sağlıyor. Aşı ikna timinde görev alan hemşire Özlem Toraman, aşı olmak istemeyen Sami Ceran'ı evinde ziyaret ederek, ikna etmeye çalıştı. Ceran, kendisine yapılan detaylı bilgilendirme sonrasında, ikna olup aşısını yaptırdı.
İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ
Sami Ceran'a gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra aşı olmayı kabul ettiğini anlatan Toraman, "Sami Ceran'ın kafasında bilgi karışıklığı vardı. Koronavirüs aşısı olduktan sonra, çevresinde hastalığa yakalananlar olmuş. Bundan dolayı olumsuz bir düşünceye kapılmış. Kendisiyle görüştük, gerekli bilgileri verdik. Koronavirüs aşısı olduktan sonra, hastalığa yakalanma riskimiz var. Ancak saha çalışmalarımız, yoğun bakım ve ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığına ilişkin bilgilendirme yaptık" dedi.
İkna olup aşısını yaptıran Sami Ceran ise, "Hemşire hanımlar buraya kadar geldi. Kendilerine teşekkür ederim. Bir yıldır gecelerini, gündüzlerini koronavirüse adadılar. Onlara güvenimiz sonsuz. Aşımızı yaptıralım" diye konuştu.
KULAKTAN DOLMA YANLIŞ BİLGİLER VAR
Aşı olmaya çekinen Özgül Yerlikaya ise, "İlk başta aşı olmak istemiyordum. Komşular kulaktan dolma bilgilerle kafamızı karıştırdı. Bu nedenle aşıya inanmıyordum. Sağ olsun sağlık ekiplerimiz gelip, ikna edici şeyler söyledi. Devlet büyüklerimiz de aşı oldu. Onların Türk halkına yanlış bir şey yapacağını zannetmiyorum. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
 
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-26 11:36:38

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