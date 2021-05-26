Otomobil kepçeye çaptı: 3 yaralı

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Elazığ’da otomobilin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Y.B. idaresindeki 23 ABK 156 plakalı Renault marka otomobil, aynı yönde ilerleyen F.Y. yönetimindeki 34076898 plakalı kepçeyle çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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