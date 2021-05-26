'Kırmızı ışık' ihlalinde 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta ihlali yaptığı ileri sürülen Seyithan Algan yönetimindeki 33 AHF 017 plakalı otomobil, İsmail Yalçın'ın kullandığı 23 BAR 022 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-05-26 22:15:15



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