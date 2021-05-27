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Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi

İHA

Çocuklar, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip, müzesini gezdi

Elazığ'da çocuklar, Baskil ilçesinde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ederek, eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklar, Gençlik Ecdadını izinde” sloganıyla millî ne manevi değerleri aşılamak kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yönelik gerçekleştiren hain saldırı da göğsünü siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan kabrine götürüldü. Burada dua eden çocuklar, daha sonra şehit Sekin'in üniforması ve kişisel eşyalarının sergilendiği ilçedeki müzeyi gezip kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.
Şehitlerin aziz hatırlarının yaşatılması adına gerekli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmazı” Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımızın maddi, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için uyguladıkları proje kapsamında çocuklarımızı bugün Baskil’imizde ağırladık. Çocuklarımız şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ettiler. Ardından kaymakamlığımız tarafından yapılan Fethi Sekin Müzesini gezip şehidimizin aziz hatıralarını görme ve duyguları tekrardan yaşama şansı buldular. Çocuklarımız o manevi duyguları alarak buradan ayrılmaktadırlar"dedi.
Çocuklara milli ve manevi duyguları aşılamak için bu etkinlikleri yaptıklarını belirten İl Müdürü Suat Kenç” Bu gün hem mutlu hem de hüzünlü bir günü yaşıyoruz. İlimiz Baskil ilçesine yıllarca hizmet veren eski tren istasyonu yapılan çalışmalar neticesinde 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yönelik gerçekleştiren hain saldırıda göğsünü siper eden şehit polis memuru Fethi Sekinin aziz hatıralarının yaşatıldığını görmek bizi gururlandırdı. Bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin diye canından, cananından vazgeçen şehitlerimizin isminin yaşatılması bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımızla birlikte aziz şehrimizin kabrini ve müzesini gezdik. Müdürlük olarak amacımız çocuklarımıza milli şuur duygusunu aşılamak ve ecdatlarının izini göstermektir. Bu vasiyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor tüm gazilerimize şifa dilerim” ifadelerini kullandı.
Çocuk Hakları Komitesi üyesi Ardacan Ekşi “ Bu gün kahraman şehitlerin çocukları ve torunları olarak kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ve aziz hatıralarının yaşatıldığı müzeyi gezdik. Ailesinin yaşadığı gururu ve acıyı yüreğimizde yaşadık” diye konuştu.
Ziyaretten dolayı gururlu olduklarını aktaran Komitenin il temsilcisi İrem Doğan ise, kahraman şehit Sekin'in kabrinde dua okuyup aziz hatıralarının yaşatıldığı müzeyi gezme fırsatı bulduklarını aktardı.

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