Annesinin reddettiği kuzuya, sağlıkçı şefkati Elazığ’da bir hastanede görev yapan Hatice Geyik, doğum sonrası annesinin reddettiği 2 günlük kuzuyu sahiplenerek, evinde biberonla beslemeye başladı

Elazığ’da bir hastanede görev yapan Hatice Geyik, doğum sonrası annesinin reddettiği 15 günlük kuzuyu sahiplenerek, evinde biberonla beslemeye başladı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreter olarak görev yapan Hatice Geyik, hayvana olan sevgisinden dolayı daha önceleri tavşan başta olmak üzere bir çok hayvanı kendi evinde besledi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla gezerken koyun ve kuzu sürüsüne denk gelen Geyik, bir kuzunun annesi tarafından reddedildiğini fark etti. Bunun üzerine sürü sahibinden kuzuyu sahiplenerek beslemek için isteyip alan Geyik, 'Pakize' adını verdiği yavruya anne şefkati ile bakmaya başladı. Her gün sabah işe gitmeden önce düzenli olarak kuzunun bezini bağlayan, eteğini giydiren ve kendi elleriyle biberonla besleyen Geyik, boş zamanlarında ise onunla gezintiye çıkmaya başladı. Özellikle sokakta gezerken görenlerin dikkatini çektiklerini ifade eden Geyik, ileriki zamanlarda kuzuyu güvenilir birine teslim edeceğini belirtti.



"Nereye adım atsam oraya geliyor"

Kuzu ile rastgele tanıştıklarını ancak zamanla aralarında ciddi bağın oluştuğunu dile getiren Geyik, “Hayvanları çocukluğumdan beri seviyorum hatta fazlasıyla seviyorum. Bunu çevrem, ailem ve arkadaşlarım bilirler. Kızım Pakize’yi de annesi terk edince dayanamayıp onu aldım. O günden beri birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık 10 ile 15 gün oldu bizimle yaşayalı ve o zaman iki günlüktü. Evde bana arkadaş oldu ve çok tatlı. Beni annesi sanıyor. Nereye adım atsam oraya geliyor. Arkadaşlarımla gezerken sürüsü olan bir ağabeyimize denk geldik. Ben hayvanları sevdiğim için durduk ve bunun etrafta döndüğünü gördüm. Bunun annesi neden yok diye sorduğumda annesi onu bıraktı, dedi. Ve ağabey sağ olsun Pakize’yi bana verdi ve o günden beri biberonla süt veriyorum” dedi.



"Sanki yıllardır benimle yaşıyor"

Gittiği her yere kuzusunu götürdüğünü belirten Geyik, “Sokakta, mahallede gören herkes onu seviyor. Herkes kedi ve köpek besliyor, ben de kuzu besleyince haliyle sokaktaki herkesin dikkatini çekiyor. Bebek olduğu için otlama durumu birkaç ay sonra olacakmış. Öyle bir durum olduğu zaman da bir bahçeye götürüp otlatacağız. Zaten sabah işe gitmeden önce biberonla sütünü veriyorum. Eve gelince ise apartmanda ayak sesimi duyunca bağırıyor, kucağıma atlıyor. Benden bir an olsun ayrılmıyor hatta birlikte uyuyoruz” diye konuştu

Kuzuyu büyütüp anne olması için güvenilir birine emanet edeceğini dile getiren Geyik, “Kuzuyu kesin, diye takılıyorlar ama bu anne olacak. Anne olması için güvenilir bir yere vereceğim, öyle bir söz aldım. Oraya gidip yine seveceğim, aynı zamanda kontrol edeceğim. Şu sevimli haliyle daha sempatik. Çekinmeden her yere götürüyorum. Daha öncesinden de tavşan besledim, bir çok hayvana baktım. Ama bu çok farklı ve güzel. Sanki yıllardır benimle yaşıyor gibi ve aramızda inanılmaz bir bağ var" şeklinde konuştu.

