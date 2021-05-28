Elazığ Karakoçan'da iç transfer

Bir bisikletli kurban daha!

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3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları kapsamında stoper Mehmet Eksik’le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'de iç transfer çalışması sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sezonbaşı Pazarspor’dan transfer edilen Mehmet Eksik ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Başarılı oyuncu geçen sezon 28 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

MaviBeyazlı takım daha önce kaptan Kaan Güdü ile 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

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