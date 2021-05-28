Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama

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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin bir ticari taksi ile 2 adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü ticari takside bulunan 2 şahsı aradı. Şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan ekipler, çalışmanın devamı olarak 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı, 3 şüpheli daha yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında 432 gram esrar, çeşitli miktarlarda Metamfetamin ile Bonzai maddesi, 4 gram Hint Kenevir tohumu ile 1 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.

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