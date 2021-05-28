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Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

İHA

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde bazı bahçelerde ağaçlar yerinden sökülüp devrildi. Ayrıca birçok meyve ağacının da zarar gördüğü belirtildi.
Kent merkezinde de etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer toz bulutları oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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