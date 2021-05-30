Kaybolan 30 büyükbaşın yeri termal kamerasıyla tespit edildi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, kaybolan 30 büyükbaş hayvanı gece görüş termal kamerasıyla bularak sahibine teslim etti.
Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Öztürk, 30 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark etmesiyle jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarını gece görüşlü termal kamera destekli sürdürdü. 6 saatlik arama çalışması sonucunda 30 büyükbaş, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir alanda termal kamerayla tespit edilerek, sahibine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan Mehmet Öztürk, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-05-30 13:52:37
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