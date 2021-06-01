Elazığ'da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilen 2 ton sahte toz deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sahte temizlik maddesinin, Gaziantep'ten Elazığ'a getirilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı tespit ederek, Hankendi yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ton sahte toz deterjan ve 60 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi. Araçtaki F.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-01 09:38:19



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