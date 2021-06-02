Elazığ’da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da deprem sonrasında yapımın başlanan tamamlandıkça teslim edilen konutlardan 376'sının daha kura ile hap sahipleri belirlendi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında binlerce konutun teslimatı yapıldı. Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde TOKİ tarafından teslim aşamasına getirilen 414 konuttan 376'sı için kura çekimi bugün yapıldı. 5 farklı noktada hak sahibi olan 376 depremzede için yapılan kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden sonra yapımı tamamlanan konutları biter bitmez hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımızla hemhal olarak onların böyle bir badireyi atlatması için var gücüyle çalıştı. Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz bu noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza biter bitmez teslim etmeye devam ediyoruz” dedi.

Kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri için bugün kura çektiklerini dile getiren Vali Yırık, “Bugün yine inşaatları tamamlanmış Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallemizdeki toplam 414 konutun 376 hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iş yeri de bulunmakta, bunları da yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek suretiyle tevdi dilecek. Bu süreçte devletimizin yoğun çabasını, insanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu süreçte göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörü kabulü dolayısıyla da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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