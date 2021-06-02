Zelal, ön yargılara rağmen kickboksta 56 madalya ve 5 kupa kazandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da yaşayan milli kickboks sporcusu Zelal Şengür, 10 yılda 56 madalya ve 5 kupanın sahibi oldu. Katıldığı son müsabakada ise rakibini nakavtla yenerek, profesyonel kickboks klasmanına adım atan Şengür, "Erkek sporu olduğu için babam çok istememişti. Elazığ'da çok ön yargı vardı. Ben başladığımda hiç bayan sporcu yoktu. 'Kadın, evde yemek yapsın, anne işlerini öğrensin, ev işlerini öğrensin' derlerdi. Pes etmedim, inat ettim. Aileme, çevremdeki söylentilere de kulak asmadım. Devam ettim" dedi.

Elazığ'da yaşayan 6 çocuklu Şengür ailesinin en büyük kızı Zelal Şengür (26), 2011 yılında merak duyduğu kickboks sporunu yapmaya başladı. Elazığ'ın ilk kadın kickboks sporcusu olan Zelal Şengür, 10 yılda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda, toplam 56 madalya ve 5 kupa kazandı. Milli kickboksçu Şengür, cuma günü düzenlenen müsabakada ise İranlı rakibi Zahra Muhammadnia'yı ilk rauntta nakavt ederek, profesyonel kickboks klasmanına adım atmış oldu.

'KADIN EVDE YEMEK YAPSIN' DEDİLER

Çevresindeki insanların, 'kadın evde yemek yapsın, ev işlerini öğrensin' gibi sözlerine aldırmadan, 10 yıl önce kickboks sporuna başlayan Zelal Şengür, kariyerine 56 madalya ve 5 kupa sığdırdı. Kendisi gibi tüm kardeşlerini de kickboks sporuna kazandıran Şengür, antrenmanlarından arta kalan zamanlarda ise, ev işlerine yardım ediyor. Şengür, "Kickboksta 10'ncu yılıma girdim. 2011'den beri dövüşüyorum. Amatör olarak dövüşüyordum, Türkiye şampiyonalarına katılıyordum. Birçok kez ülkemi yurt dışında temsil ettim. Bu yıl ilk defa, İstanbul'da profesyonel kickboks şampiyonasına katıldım. Nusret Öncü hocamızın organizasyonuna katılıp, alnımın akıyla maçı nakavtla aldım. Rakibim İranlıydı. Kazandığım ilk profesyonel maçımdan, gururla ayrıldım. İnşallah devamı gelir. Bu saatten sonra profesyonel olarak devam etmek istiyorum. Hocamızın da desteğiyle, inşallah daha da ilerleyeceğiz. Erkek sporu olduğu için babam çok istememişti. Elazığ'da çok ön yargı vardı. Ben başladığımda hiç bayan sporcu yoktu. 'Kadın, evde yemek yapsın, anne işlerini öğrensin, ev işlerini öğrensin" derlerdi. Pes etmedim, inat ettim. Aileme, çevremdeki söylentilere de kulak asmadım. Devam ettim" dedi.

'ELAZĞI'IN GURURU OLDU'

Zelal Şengür'ün antrenörü Abdullah Alan ise, "Bu işin yapılmaması için her türlü yolu denediler. Ama ne Zelal, ne de ben pes ettim. Kendisi de çalıştı. Defalarca Türkiye şampiyonasında, üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında ve yurt dışında Türkiye'yi temsil ederek şampiyon oldu. Kendisi hem yetenekli, hem de becerikli. Son zamanlarda da profesyonel kickboks yapmak istediğini dile getirdi. İlk etapta değerlendirildi ve alnının akıyla bu işi yapabildiğini gösterdi. Organizasyonda kimse nakavt edemezken, 40-45 saniyede rakibini nakavt ederek, yüzümüzü güldürdü. Elazığımıza gurur oldu" dedi.

'ABLAMIN PEŞİNDEN GİDİYORUZ'

Deniz Şengür (16) ise, "Ablamla birlikte kickboksa başladık. 10 yıldır 6 kardeş olarak devam ediyoruz. Ailecek Elazığ'a şampiyonluklar getirmeye devam ediyoruz. Ablam milli takıma gitti. Onun peşinden gidiyoruz. Ben de nasipse bu yıl giderek bayrağımızı en güzel şekilde taşımak istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-02 12:09:17



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