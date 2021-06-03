Elazığ’da kamyon devrildi karpuzlar yola saçıldı, ekipler ve vatandaşlar yardıma koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kamyon devrildi karpuzlar yola saçıldı, ekipler ve vatandaşlar yardıma koştu

İHA

Elazığ’da kamyon devrildi karpuzlar yola saçıldı, ekipler ve vatandaşlar yardıma koştu

Elazığ’da tırla çarpışan kamyon devrildi, karpuz ve patatesler yola saçıldı. Ekipler ile vatandaşlar yaralının olmadığı kazada karpuz ve patatesleri toplayarak yardımcı oldu.
Kaza, ElazığMalatya Karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 16 AIL 267 plakalı tır ile aynı istikametten ilerleyen F.K. yönetiminde 23 HA 735 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinde bulunan karpuz ve patatesler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisinden dolayı yola saçılan karpuzlar ile patatesler karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yan yatan araç vinç yardımı ile kaldırılarak çekildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu bidonlarla getiriyorlar Elazığ'ın Keban İlçesi'nde 10 yıl önce çeşmelerinden su akan Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası sakinleri, yağış azlığı ve yaşanan kuraklıklar nedeniyle artık içecekleri suyu ilçeden bidonlarla getirmeye başladı Kışın ve bahar aylarında kar ile yağmur sularını biriktiren mezra sakinleri, bu suyu hem bahçeler hem de hayvanlara vererek işlerini sürdürmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Yağışlar olmayınca çeşmeler kurudu, içecekleri suyu ...
Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma mutluluğu Elazığ'da Down sendromlu 30 yaşındaki Enes Polat'ın Mehmetçik olma hayalini, İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi, yüzünün gülmesi için her türlü detay düşünüldü
YEREL HABERLER Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma ...
Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi ...
Elazığlı depremzedeler konutlarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Zelal, ön yargılara rağmen kickboksta 56 madalya ve 5 kupa kazandı
YEREL HABERLER Zelal, ön yargılara rağmen kickboksta 56 madalya ve 5 ...
Elazığ’da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, 376 depremzede daha evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da biten kotlar teslim edilmeye devam ediyor, ...
Elazığ Karakoçan FK, Ekrem Sütçü'yü renklerine bağladı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan FK, Ekrem Sütçü'yü renklerine ...
Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır Hem deprem hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırladı Son hafta kampa giren öğrenciler her gün deneme sınavları çözerek, sınava hazır hale geldi
YEREL HABERLER Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır Hem ...
Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle ...
Başkan Şerifoğulları: ‘Doğaya yatırım yapmayı sürdürüyoruz’
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: ‘Doğaya yatırım yapmayı ...
Elazığ'da eski meclis üyesi bıçakla öldürüldü
YEREL HABERLER Elazığ'da eski meclis üyesi bıçakla öldürüldü
Elazığ’da bıçaklanan eski meclis üyesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklanan eski meclis üyesi hayatını ...
Elazığ’da eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
Elazığ’da esnaf normalleşme süreciyle nefes aldı
YEREL HABERLER Elazığ’da esnaf normalleşme süreciyle nefes aldı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı Milli kick boksçu Zelal Şengür: "Bu benim için çok gurur verici bir şeydi, profesyonel kariyerimi devam ettirmek istiyorum" "WAKO tarafından yapılan kemer maçlarında dövüşmek istiyorum"
YEREL HABERLER Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık ...
Elazığ'da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 ton sahte deterjan ele geçirildi
Elazığ’da 2 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirdi
İş yeri kurşunlandı: 1'i sanatçı 2 gözaltı
YEREL HABERLER İş yeri kurşunlandı: 1'i sanatçı 2 gözaltı