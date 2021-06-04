50 milyon yıllık fosil damla kehribardan dünyanın en küçük tespihini yaptı Elazığlı tespih ustası yer altında fosil olarak çıkan çam reçinası 50 milyon yıllık kehribardan dünyanın en küçük damla kehribar tespihini 1 hafta içerisinde tamamladı Bir ilke imza atarak dünyanın en küçük ve ender tespihini yapan Elazığlı usta bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Elazığlı tespih ustası fosil olarak çıkan çam reçinası 50 milyon yıllık kehribardan dünyanın en küçük damla kehribar tespihini 1 hafta içerisinde tamamladı.

Elazığ’da baba mesleğini küçüklükten beri devam ettiren tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptığı özel ve ender tespihlerle dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz aylarda, dünyada sadece Elazığ’da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden yaptığı tespihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmesinin ardından Tanyıldızı, bu sefer dünyada bir ilki başardı. Tanyıldızı, çam reçinası olan 50 milyon yıllık fosil damla kehribarı işleyerek tane ebatları 1.6 milimetre olan bir tespih üretti. 33 habbe ve çift imamesi ile ölçülü olarak ilk kez yapılan ve dünyanın en küçük damla kehribarını yaklaşık bir haftalık emek sonucunda elde eden Tanyıldızı, ticari amaçla yapmadığı için satmayı düşünmediğini aktardı. Yaptığı tespihi değerini bildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeyi isteyen Tanyıldızı, ilk ve ender olma özelliğinden dolayı ileriki tarihlerde Guinness Rekorlar Kitabı’na da müracaat edebileceğini söyledi.



“1 gramın 5’te 1’i ağırlığında bir tespih yaptım”

Bir çok farklı materyalden tespih ürettiğini anımsatan tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, “Daha öncesinden bazı materyallerden tespih yapmıştık. En son Elazığ’ın vişne mermerinden de tespih yapmıştık. O nasip oldu, cumhurbaşkanımıza hediye edildi. İnternetten araştırma yaparken bayağı küçük tespihler yapıldığını gördüm ama damla kehribardan, kumpaslı bir şekilde, ölçülü yapılanı yoktu. Bir de ağırlık olarak 0.20 gram, yani 1 gramın 5’te 1’i ağırlığında bir tespih yaptım. Tane ebatları 1.6 milimetre ve 2 milimetrenin altında damla kehribar yapılmamıştı. Bir haftalık bir emeğin sonucunda damla kehribarımızı bitirip tespih taptık” dedi.



“50 milyon yıllık malzemeden yaptı”

Yaptığı tespihin benzerini daha önce hiç görmediğini belirten Tanyıldızı, “Tespih çıta parmağımızın boyunda ve imamesi çift deliklidir. Koleksiyonluk küçük bir tespih diyebiliriz. Dünyada eşi olduğunu bilmiyorum ama bu kadar küçüğünü daha görmedim. Yer altında fosil olarak çıkan çam reçinası yaklaşık 50 milyon yıllık bir malzeme olan kehribardan yaptım. Büyüklerin zaten elimizde örnekleri vardı ama küçük boyutta ilk defa denedik, başarılı da olduk” diye konuştu.



“Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat edebilirim”

Tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeyi istediğini dile getiren Tanyıldızı, “Daha küçüğünü görmediğim için belki Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat edebilirim. 33 habbe ve imamesiyle şuanda hazır durumda. Bunu yaparken kesinlikle ticari amaçlı düşünmedim zaten satmayı da düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle hediye edeceğim. Bunu daha önce vişne mermerinden tespih hediye ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmeyi düşünüyorum. Çünkü kendisi tespihin değerini bilen birisi” şeklinde konuştu.

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