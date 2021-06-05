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İleri aşamalı eklem kireçlenmeleri ciddi sorunlara sebebiyet veriyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bulut: " İleri aşamalı eklem kireçlenmelerinde kıkırdak tamamen yok olmakta ve kemikler bir birine sürtünmektedir, bu durum kendini hastalarda şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu olarak göstermektedir” “Yaşlı nüfusun artmasıyla günümüzde eklem kireçlenmeleri oldukça sık görülmektedir” “Diz ve kalça, kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir”

İHA

İleri aşamalı eklem kireçlenmeleri ciddi sorunlara sebebiyet veriyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bulut: " İleri aşamalı eklem kireçlenmelerinde kıkırdak tamamen yok olmakta ve kemikler bir birine sürtünmektedir, bu durum kendini hastalarda şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu olarak göstermektedir” “Yaşlı nüfusun artmasıyla günümüzde eklem kireçlenmeleri oldukça sık görülmektedir” “Diz ve kalça, kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir”

– Teknolojik gelişmeler, yaşam standartlarının yükselmesi, yaşlı nüfusu ile iş ve trafik kazalarının artmasıyla eklem kireçlenmelerinin daha sık görüldüğüne dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bulut, “ Diz ve kalça, kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir. Kireçlenmenin erken aşamasında kıkırdaklarda düzensizlik, saçaklanma ve çatlaklar meydana gelmektedir. Tedavisinde ise, hastaların kilo vermesi, egzersiz fizik tedavi ve ilaç kullanımı yer almaktadır” dedi.
Elazığ Mediline Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bulut, eklem kireçlenmesi, kireçlenmeye sebebiyet veren etkenler ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi verdi.
Doç. Dr. Mehmet Bulut yaptığı açıklamada:" Bir yandan teknolojinin gelişmesiyle birlikte araç, gereç ve makinaların artmasına bağlı olarak trafik ve iş kazalarının sık görülmesi diğer yandan toplumda beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı nüfusunun artmasıyla günümüzde eklem kireçlenmeleri oldukça sık görülmektedir. Eklem kireçlenmesinde, eklemi oluşturan en önemli yapılardan biri olan kıkırdakta aşınma ve harabiyet medyana gelmektedir. Diz ve kalça, kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir. Kireçlenmenin erken aşamasında kıkırdaklarda düzensizlik, saçaklanma ve çatlaklar meydana gelmektedir. Bu erken ve orta aşamalı kireçlenmelerin tedavisinde, hastaların kilo vermesi, egzersiz fizik tedavi ve ilaç kullanımı yer almaktadır. Yine bu aşamada uyguladığımız diğer bir tedavi yöntemi de, eklem koruyucu cerrahidir. Cerrahi yöntemde kemik ve eklemlerdeki eğrilikler düzeltilmekte, böylece ekleme binen yükler daha geniş bir alan dağıtılmakta ve eklem kıkırdağında birim alanına düşen basınç miktarı azaltılmaktadır” diye konuştu.
İleri aşamalı eklem kireçlenmelerinin ciddi sorunlara sebebiyet verdiğini belirten Doç. Dr. Bulut, “İleri aşamalı kıkırdak harabiyetlerindeki eklem kireçlenmelerinde ise kıkırdak tamamen yok olmakta ve kemikler bir birine sürtünmektedir. Bu durum hastalarda şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna yol açmaktadır. Bu aşamada uyguladığımız tedavi ise protez cerrahisidir. Protez ameliyatlarında eklemin bozulan yüzünü çıkarıyoruz, bu kısımlara protez koyarak yeniden düzgün bir eklem yüzeyi oluşturmaktayız. Böylelikle hastaların ağrıları giderilmekte olup, şekil bozukluğu düzeltilmekte ve eklem hareket açıklığı arttırılmaktadır” diye bilgi verdi.

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