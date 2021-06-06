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Elazığ’da 8 köy, 1 mahallede seçim heyecanı

İHA

Elazığ genelinde de ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 8 köy ve 1 mahallede sandık başına gidildi.

Elazığ’da 8 köy, 1 mahallede seçim heyecanı

Elazığ genelinde de ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 8 köy ve 1 mahallede sandık başına gidildi.
80 ilde olduğu gibi Elazığ’da da ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün yeniden sandık başına gidildi.Merkeze bağlı Sedeftepe, Aydıncık ve Hıdırbaba ilçe de ise Sivrice, Karakoçan Palu ve Arıcak olmak üzere toplam 8 köy 1 mahallede sandıklar kuruldu. Sabah saat 8’de başlayan oy kullanımına gelen vatandaşlar, muhtarlarını seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Akşam 17:00’da tamamlanacak oylamaların ardından sandıkların açılacağı belirtildi.
Köyde yapılan ara seçimin hayırlı olmasını temenni eden muhtar adayı Sinan Erdoğan, “Köyümüz için hayırlı olsun. Başka diyecek bir şey yok. Seçim iki sonuçlu bir şeydir kazanmakta var kaybetmekte var. Buradan birbirimizi tebrik edip gideceğiz” diye konuştu.
Seçimlerin hayırlı olmasını ifade eden diğer muhtar adayı Özcan Özcan ise“Amacımız Köye hizmet bu konu da seçimlere giriyoruz. Köyümüze hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Karşı aday benim kirvemdir. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Güzel bir şekilde seçimi sonlandıracağız. Yaklaşık 300305 seçmen var. 8’de başladı akşam 5’de seçimler bitecek” dedi.
Oy kullanmak için gelen vatandaşlardan Ali Gül ise “Her iki taraf için de hayırlı olsun. İyi ve güzel hizmetlerini bekliyoruz. Birisi kirvem birisi de eniştemdir. Vatandaş olarak güzel şeyler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçimlerin köye hayırlı olmasını belirten vatandaşlardan Abdullah Şahinok “Kim seçilirse seçilsin ikisi de köyümüzün çocukları, köyümüze kim hizmet ederse o seçilsin halk kimi layık görürse o olsun” cümlelerini kullandı.
İki adayın da arkadaşları olduğunu aktaran Tahir Öner, “Seçmen vatandaşlardan hangisi hayırlıysa o olsun. Hangisi hizmet ederse o olsun, her ikisini de seviyoruz. İki aday da akraba olduğu için fazla bir heyecan yok yani yansıtmıyorlar. Herkes gelip oyunu kullanıp gidiyor bu durumdan memnunuz. İnşallah temiz bir seçim olur ve kaybeden kazanını tebrik eder. Köyümüz için hayırlı olsun”şekline konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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