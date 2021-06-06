Elazığ’da öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

Elazığ’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, pandemi tedbirleri altında sona erdi. Öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü.

20202021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Kentte 137 sınav merkezinde sınava girecek toplam 8 bin 721 aday, sabahın erken saatlerinde okullarının önüne geldi. Yine pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi, öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı. Okul bahçesine öğrencilerin dışında kimse alınmazken aileler ise bahçe dışarısında bekledi. Öğrenciler sorular karşısında aileler ise stres altında dışarıda ter döktü. 2 oturum şeklinde süren, 09.30’da başlayan ve 12.50’de biten sınav sonrası öğrenciler dışarı çıktı. Öğrenciler sayısal bölümün zorluğundan yakındı.

Çocuğunu dışarıda bekleyen Ahmet Gür, “Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Allah emeklerini boşa vermesin, herkesin de gönlüne göre versin. Temennimiz bu pandemi döneminde iyi bir sonuç almalarıdır. Biz burada stresteyiz. Onlar da çok stresli. Çok emek verdiler. Allah emeklerini boşa vermesin” dedi.

Kendilerinin dışarıda, çocuklarının ise içeride terlediğini dile getiren Cevdet Çakır, “Onlar içeride terliyorlar. Onların gönlüne göre versin. Bizlere de daha sabırlı olmayı nasip etsin. Çocukların bir yıllık eğitimi 90 dakikaya bağlı. İnşallah iyi yaparlar. Allah herkesin gönlündekini nasip eylesin” diye konuştu.

Ortaokulu bitirdiğini ifade eden Hayrunisa Çakır ise, “Bu okulda okulu bitirdim. İnşallah güzel bir Anadolu lisesi kazanacağım. Sınavda sayısal bölüm benim için çok zor geçti. Sözeli çok iyi yaptım. İstediğim lisenin geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Tubanur Dik de, “Sınavım çok şükür geçti. Güzel bir lise kazanacağımı düşünüyorum. Hayırlısıyla okulu bitirdim. Sınav biraz zordu, sayısal daha zordu” şeklinde konuştu.

Sözelin kolay olduğunu dile getiren Şeyma Çınar ise sayısal bölümün zor olduğunu ve bazı soruları boş bıraktığını söyledi.

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