Elazığ Valiliğinden orman yangınıyla ilgili açıklama

Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu dağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 gün önce yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangın bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için yoğun mücadele verildiği öğrenildi. Ancak, ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmalarının da yapıldığı aktarıldı.

Elazığ Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Arıcak ilçesi Görese Bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları; Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye başkanlığı personel ve araçgereç ekipleriyle devam etmekte olup, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler (şerit açma, söndürme, soğutma) yapılmaktadır” denildi.

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