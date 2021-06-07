Gençlerden alkışlanacak hareket, 3 çocuk annesine ev sürprizi

Elazığ’da harabe bir evde yaşayan ihtiyaç sahibi 3 çocuk annesi bir kadına, gönüllü gençlerden oluşan bir ekip, ayarladıkları bir evin baştan aşağı bakım ve eşyasıyla hazırlayıp sürpriz yaptı.

3 çocuğuyla birlikte yaşayan Gülay Kaya’nın (25), imdadına mahallenin gençlerinden oluşan Rızaiye Mahallesi Gönüllü Elçileri grubunun yetişti. Ziyaret ettikleri Kaya'nın biriken kira, banka ve bakkal borcunun ödeyen gençler, çeşitli destekler de de bulundu. Gönüllüler, yaklaşık bir ay önce verdiği röportajda ‘Yeni ev tutmak ve eşya bulmak çok zor. Yeni bir ev benim hayalimdir, inşallah olur” diyen Kaya’ya bir sürpriz daha yaptı. Bir ev kiralayıp, baştan aşağı tamiratını yaparak içini sıfır eşyalarla dizen gençler, Kaya'yı eski evinden alarak yeni yuvasına getirdi. Çocuklarıyla yeni evine kavuşan Kaya’nın mutluluğu gözlerinden okunurken gönüllü gençler ise yaptıkları farkındalık faaliyetleri örnek oldu.

Yaklaşık bir ay önce kendilerini ziyarete gelen gönüllülere durumunu anlatan Gülay Kaya, “Banka, kira ve bakkal borcum var. Bir de evim kötü ve eşyam yok. Durum yok, ev de tutamıyoruz. Bugün de bize ziyarete geldiler ve inşallah bizim sorunları giderecekler. Yeni ev tutmak ve eşya bulmak çok zor. Ayrıca benim sıkıntılarım, borçlarım çok. Yeni bir ev benim hayalimdir, inşallah olur” demişti.

Yeni evine kavuşan kavuşan Kaya ise bu kez, “İmkanım yoktu, bize ev aldınız, eşya aldınız. Kredimi, dükkan borcumu ödediniz. Yiyeceğim yoktu, çocuğuma bez bile alamıyordum, onu bile aldınız. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şuan bir şaşkınlık içerisindeyim” diye konuştu.

Rızaiye Gönül Elçileri Oluşumu Temsilcisi Musab Tanyıldızı ise “Evin önceki görüntüleri zaten mevcut. Biz bu ailemize yeni bir ev, yeni eşyalar ve yeni bir hayatın sözünü vermiştik. Allah da nasip etti, hayırseverlerin bize olan güveni köprü oldu. Biz de Allah rızası için bu 3 tane kardeşimize ve annemize yeni bir yuva yaptık. Tamamen sıfır eşyalarla donattık. Bu evi de baştan bir tadilatın içine aldık. Bugün de gelip açılışını yaptık, annemize anahtarı teslim ettik. Çok mutluyuz, Allah her zaman bize böyle hayırlı işlerde buluştursun” diye konuştu.

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