Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile 100'ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte, yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-08 11:36:06
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