Elazığ Karakoçan, Hüseyin Fıstıkcı ile sözleşmesini uzattı

Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi iç transferde forvet Hüseyin Fıstıkcı’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, 20212022 sezonu öncesi iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Kaan Güdü ile Mehmet Eksik’in sözleşmelerini uzatan mavibeyazlı ekip, son olarak forvet Hüseyin Fıstıkcı ile 1 yıllık yeni anlaşma yaptı.

Geçtiğimiz sezon başı Erbaaspor’dan transfer edilen Hüseyin, 30 lig maçında forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Hüseyin Fıstıkcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Hüseyin Fıstıkcı’ya tekrardan hoşgeldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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