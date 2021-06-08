Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)

DHA

Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)


YANGIN 5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 kişilik ekiple müdahale ettikleri yangını, rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına aldıklarını aktardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-08 19:26:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
YEREL HABERLER Elazığ'da Filistin'e destek kermesi
Elazığ Karakoçan, Hüseyin Fıstıkcı ile sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan, Hüseyin Fıstıkcı ile sözleşmesini ...
Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
YEREL HABERLER Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de ...
Gençlerin "oyuncaklı sabun" fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor Elazığ'a gelen proje sahibi üniversiteli gençler, oyuncaklı sabunları çocuklarla birlikte üreterek onların el yıkama alışkanlığını kazanması için çalışma yaptı
YEREL HABERLER Gençlerin "oyuncaklı sabun" fikri, el yıkama ...
Süper Lig'de mücadele etmişlerdi, çay bahçesinde çalışarak kulübe destek olmaya başladı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü oyuncuları, çay bahçesinde çalışarak kulüplerine destek oluyor
YEREL HABERLER Süper Lig'de mücadele etmişlerdi, çay bahçesinde ...
Elazığ’da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Elazığ’da ev yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
AFAD’dan 5.3’lük depremin hak sahipliği için müracaat açıklaması
YEREL HABERLER AFAD’dan 5.3’lük depremin hak sahipliği için müracaat ...
Görese Dağı'ndaki yangın 4 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Görese Dağı'ndaki yangın 4 gündür sürüyor
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Orman yangınını söndürme çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor
YEREL HABERLER Orman yangınını söndürme çalışmaları çok sayıda ...
Gençlerden alkışlanacak hareket, 3 çocuk annesine ev sürprizi
YEREL HABERLER Gençlerden alkışlanacak hareket, 3 çocuk annesine ev ...
Görese Dağı'ndaki yangın 3 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Görese Dağı'ndaki yangın 3 gündür sürüyor
Elazığ Valiliğinden orman yangınıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden orman yangınıyla ilgili açıklama
Elazığ-Diyarbakır arasında orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ-Diyarbakır arasında orman yangını söndürme ...
Elazığ’da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu
Elazığ’da öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü
YEREL HABERLER Elazığ’da öğrenciler içeride aileler dışarıda ter ...
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Elazığ’da 8 köy, 1 mahallede seçim heyecanı
YEREL HABERLER Elazığ’da 8 köy, 1 mahallede seçim heyecanı
Elazığ’da pandemi tedbirleri altında LGS heyecanı
YEREL HABERLER Elazığ’da pandemi tedbirleri altında LGS heyecanı