Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor (2)

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YANGIN 5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 kişilik ekiple müdahale ettikleri yangını, rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına aldıklarını aktardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-08 19:26:04



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