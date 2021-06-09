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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da temel atma ve şehitlik anıtı açılış programı

İHA

Elazığ’da temel atma ve şehitlik anıtı açılış programı

Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesinde yeni belediye binasının temeli atılırken helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş için yapılan şehitlik anıtının açılışı yapıldı.
Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesinde, 3 katlı yeni belediye binasının temeli atıldı. Temelinin atılmasının ardından 4 Mart’ta Bingöl'den Bitlis'e giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ve 10 askerin anısına beldenin ortasına yapılan şehitlik anıtının açılışı yapıldı.
Yapılan işlerin hizmete girişiyle ilgili sevinci hep birlikte paylaştıklarını aktaran Vali Erkaya Yırık, “Belediye başkanımız konuşmasında hizmet heyecanıyla, vatandaşa hayır sağlamak ve gönlünü kazanmak için çalışma arzusuyla yandığını gördüm. İnsanda zaten bir heyecan olmasa yaptığı işin sonunu getiremez. Belediyecilik gönül işidir. Eğer gönlünüzde insan sevgisi yoksa, gönlünüzde başkasının mutluluğundan mutluluk duyamıyorsanız bu işi yapamazsınız. Hizmet ettiğiniz insanların derdi ile dertlenemiyorsanız idareci olamazsınız. Belediye yol, su, kanalizasyon ve park gibi birçok hizmeti yaparken bu hizmetleri yürütecek güzel bir mekana ihtiyacı var” dedi.

Belediyeciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları “Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için temiz bir yüreğe, samimi bir ekibe ve aynı zamanda güzel ve kalıcı yapılara ihtiyacımız var. Bu amaçla yapılan Yurtbaşı Belediyesi hizmet binası, hem belediye başkanımıza hem de belediyede çalışan arkadaşlarımıza ekstra heyecan verecektir. Yurtbaşı Belediyesi, beldemize çok daha güzel hizmetleri bu binamızda uygulamaya geçirecektir. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik şehre, ilçelerimize ve beldelerimize duyulan aşkın ve sevdanın işidir. Bu anlamda vatandaşlarımıza dokunabilmek, vatandaşlarımızın derdiyle hemhal olabilmek için sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın derdi ile dertlenip onların sorunlarını çözebilmek için hızlı kararlar alıyoruz” diye konuştu.
Bir ekip olduklarını ifade eden Yurtbaşı Belde Belediye Yasin Yılmaz ise “Bu binayı yeni yaptı. İnşallah temelimizi atacağız. Allah bize nasip etti. Allah’ımıza şükürler olsun. 20 kilometre uzunluğunda yol, 5 kilometre asfalt yaptık. 25 dönüm Şeker Fabrikasından arazi satın aldık. Oraya da spor tesisimizi yapacağız. İnşallah bakanımız gelince bunu açıklayacaktır. Her şey belde halkımıza uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Temel atma ve açılış programına, Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yurtbaşı Belde Belediye Yasin Yılmaz, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Ali Yıldız, STK temsilcileri, muhtarlar ve belde sakinleri katıldı.

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