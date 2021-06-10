Elazığ’da otomobilin hurdaya döndüğü kaza, kameralara yansıdı

Elazığ’da kamyonete çarpan otomobilin hurdaya döndüğü ve 2 kişinin yaralandığı kaza, kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, Palu Kovancılar kara yolu Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. A. idaresindeki 49 E 2306 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü hafif yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.