Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-10 14:37:18



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