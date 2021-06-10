Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ'da kuraklıktan etkilenen alanlarda tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Dekar başına 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri, üreticilerimize yapılacak" dedi.

Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Nuri Yılmaz'ın yanı sıra Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, bakanlık yetkileri ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Tunç, kuraklıktan etkilenen alanlarda gerekli tespit çalışmalarının köy bazlı yapıldığını belirtti. Tunç, parsel bazında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Her parseldeki kayıp ve hasarlarla ilgili rapor hazırlandığını belirten Bakan Yardımcısı Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi dekar başına 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize yapılacak. Ayrıca TARSİM kapsamında sigortalı olan alanlarda, TARSİM Bölge Müdürü'müz gerekli çalışmayı yapıyor. Onlarla alakalı ödemeler de üreticilerimize yapılacak. Daha önce borç ertelemeleri ile alakalı çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin gereği olarak borç erteleme ve bugün kanunlaşan diğer borçların yapılandırılmasıyla alakalı da çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı üreticilerimiz müracaatlarını yaparsa hem borçların yapılandırılması hem de geri ödemelerin yapılandırılması konusunda gerekli duyarlılığı hükümetimiz gösteriyor. İnşallah sizlerin memnuniyetini sağlayacak sonuçlara ulaşacak, diye ümit ediyoruz. Pandemi ve kuraklığın oluşturduğu tahribatın hepsini kaldırmak mümkün değil ama nispeten rahatlatma imkanı ve tarımsal faaliyetin devamını sağlayabilirsek, amacımız odur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-10 14:42:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.