Elazığ’da tarihi hamamda restorasyon çalışmaları başladı

Elazığ’ın medeniyetler beşiği Harput Mahallesinde bulunan 387 yıllık tarihi Hoca Hasan Hamamı’nda, restorasyon çalışmaları başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren ve 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi Harput Mahallesi’nde Elazığ Belediyesi KUDEB birimi tarafından tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Osmanlı mimarisine uygun olarak 16321634 yıllarında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamı’nda, restorasyon çalışmaları başladı. Harput’un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken tarihi hamamın, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek, geleceğe taşınacağı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi hamamın, aslına uygun olarak restore edilerek Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılacağı aktarıldı.

Başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Harput’u sahip olduğu asli misyonuna yeniden kavuşturmayı hedefliyoruz. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Harput, göz bebeğimiz, kıymetli hazinemizdir. Yaşayan tarih Harput’umuzun kimliğinin korunması ve yaşatılması adına tarihi dokuyu yenilemeye yönelik restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harput’un tarihi mirasının yeniden hayat bulması ve geleceğe taşınması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla ilim ve irfan merkezi Harput’umuz, unutulmuşluğundan sıyrılarak geçmişte olduğu gibi bir yaşam merkezi olacak. Tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.