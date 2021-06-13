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15 yıl yatağa bağlı kaldıktan sonra konuşmayı yeniden öğrenip, dikilen koluyla halter kaldırmaya başladı Elazığ'da 18 yaşında geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli kalıp, 15 yıl boyunca yatağı bağımlı kalan, ardından verilen desteklerle ahırı yaşam ve spor alanına çeviren Mustafa Özger'in hayatı değişti Kaza nedeniyle uzun süre konuşamayan, okuduğu kitaplarla konuşmayı yeniden öğrenen 38 yaşındaki Mustafa Özer, bir bardak kaldıramaz dedikleri dikilen koluyla ise halter kaldırmaya başladı Özger, Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor

İHA

15 yıl yatağa bağlı kaldıktan sonra konuşmayı yeniden öğrenip, dikilen koluyla halter kaldırmaya başladı Elazığ'da 18 yaşında geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli kalıp, 15 yıl boyunca yatağı bağımlı kalan, ardından verilen desteklerle ahırı yaşam ve spor alanına çeviren Mustafa Özger'in hayatı değişti Kaza nedeniyle uzun süre konuşamayan, okuduğu kitaplarla konuşmayı yeniden öğrenen 38 yaşındaki Mustafa Özer, bir bardak kaldıramaz dedikleri dikilen koluyla ise halter kaldırmaya başladı Özger, Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor

Elazığ'da 20 yıl önce motosiklet kazası geçirdikten sonra kolu kopup dikilen, 15 yıl boyunca yatağa bağlı yaşayan Mustafa Özger (38), doktorların /bir bardak su kaldıramaz’ demesine aldırış etmeden azmederek aldığı desteklerle evinin altındaki ahırı spor salonuna çevirerek hayata tutundu. Şimdi tekerlekli sandalyesi ile kendi ihtiyaçlarını gideren, kopan kolu ile 15 kilogramlık halter kaldırmaya başlayan Özger'e eğitim desteği de verilmeye başlandı.
Maden ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Özger, 2001 yılında amcasıyla birlikte motosiklet kazası geçirdi. Kazada arkada oturan ve ağır yaralanarak kolu kopup dikilen Özger, 15 yıl boyunca yatağa bağlı felçli bir şekilde yaşadı. Doktorların ‘yoğun bakımdan çıkamaz’ ve ‘bir bardak su kaldıramaz’ dediği ve aynı zamanda konuşma yetisini de kaybeden Özger, evinin altındaki ahırı spor salonuna çevirdi. İlçe Kaymakamlığı tarafından evi yeniden dizayn edilen, ilk etapta fizik tedavi düşüncesiyle ahırdan çevirdiği salonu kullanan Özger, şimdilerde dikilen kolu ile 15 kilograma kadar ağırlık kaldırmaya başladı. Son 5 yıldır evinin içinde kimseden destek almadan kendi ihtiyaçlarını giderebilen ve 15 metrekarelik odasında spor dışında sayısız kitap okuyan Özger, aynı zamanda yeniden konuşmayı söktü. Büyük bir azim ve başarı hikayesi sergileyen Özger, bundan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör eşliğinde spor yaparak Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

“Bir bardak su kaldıramaz, konuşamaz dediler”
Geçirdiği trafik kazası sonrası doktorların kendisinin yoğun bakımdan çıkmasının imkansız olduğunu söylediğini anlatan Mustafa Özger, “2001 yılında geçirdiğim trafik kazası sonucu rahatsızlandım. Allah’a çok şükür rahatsızlığımı kendime dert edinmedim. Her şeyin üstesinden de geldim. Evimi spor salonu gibi yaptım ve sporumu yapıyorum. Önceden bunu fizik tedavi amaçlı yapıyordum. Şimdi neden bir Avrupa şampiyonluğu ya da Türkiye birinciliği olmasın diyorum. Ben hastanedeyken doktorlar aileme 'bu yoğun bakımdan ya çıkar ya da çıkmaz’ demiş. Allah’a çok şükür yoğun bakımdan çıktık. Ameliyat oldum ve eve geldim. Bu sefer de ‘bir bardak su kaldıramaz’, ‘konuşamaz’ dediler. Ben de konuşmayı düzeltmek için kitap okudum ve düzelttim. Spor yaparak da kendimi geliştirdim, vücudumu güçlendirdim” dedi.

“Kazada kolum koptu, diktiler”
Evinin altındaki ahırı spor salonuna çevirerek fiziksel olarak kendini geliştirdiğini belirten Özger, “Evim üst kattaydı ve altı da ahırdı. Kaymakamlığa müracaatta bulundum ve evimi yaptılar. Ben de bu şekilde ahırı eve çevirdim. Burası hem spor odam hem yatak odam oldu. Evin içinde kimse olmasa da bütün ihtiyaçlarımı kendim giderebiliyorum. Kazada kolum koptu, diktiler. İki buçuk seneye yakın kolum çalışmadı ve ondan sonra sporla düzelttim. Kolumu güçlendirdim, 15 kilogram ağırlık kaldırıyorum. Hedefim hocamla birlikte çalışıp Türkiye birincisi olmak, ondan sonra Avrupa’da derecelere girmek. Engellilerin önüne engel konulmasın. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Her sağlam insan bir engelli adayıdır. Bu benim ikinci hayatım, bunu da iyi değerlendirmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye 3'ncüsü başkan Özer'i görünce gurur duydu
5 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden yürüyemeyen, en son katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 110 kilogram ağırlık kaldırıp Türkiye 3'üncüsü olan Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ise, “Bugün burada Mustafa kardeşimizi ziyarete geldik. Evini gördük ve spor aletlerini, çalışmalarını gördük. Gerçekten çok gurur duydum. Hele böyle engeli olan bir kardeşimizin azmiyle bu spor aletlerini kendine hem fizik olarak görüyor hem de Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanıyor. Umarım bu da tüm engelli kardeşlerime bir örnek olur. Zamanla biz bu azmimizle, başarımızla her şeyin üstesinden geldik. İnşallah kardeşimizle birlikte önümüzdeki sene içerisinde Elazığ’ımızı Türkiye’de temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

Milli sporcu antrenörü oldu
Milli sporcu Antrenör Muhammet Abacıoğlu da, “Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yanındayız. İnşallah, Türkiye şampiyonu olarak yurt dışında Avrupa şampiyonasına Maden, Elazığ ve Türkiye’mizin bayrağını taşımak için yola koyulduk ve antrenmanlarımıza başlayacağız. Hiçbir zaman engel yoktur, tek engel insanlarımızdır. Odası 15 metrekare ama Mustafa ağabeyimizin ufku, dünyası ve hedefleri binlerce kilometre büyüklüğünde. Biz de bu yolda ona kanat olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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