Zelal Şengür, Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele edecek

Milli Takımlar Kick Boks Antrenörü Abdullah Alan ile Milli Sporcu Zelal Şengür, Özbekistan’da yapılacak olan WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası’na gitti.

Özbekistan’da yapılacak olan WAKO Dünya Kick Boks şampiyonasına Elazığ’da iki isim katıldı. Milli Takımlar Kick Boks Antrenörü Abdullah Alan antrenör olarak, milli sporcu Zelal Şengür ise 56 kilo K1 kategorisinde madalya umudu olarak organizasyonda yer alacak.

Müsabakalar için milli takım kafilesiyle birlikte Özbekistan’a giden Alan ve Şengür, turnuvada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olacaklarını belirtti.

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