Doğunun gizli denizi Hazar Gölü, misafirlerini ağırlamaya başladı Denizi olmayan ancak 3 tarafı sularla çevrili olduğu için yarım ada konumunda bulunan Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki doğunun saklı denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne kısıtlamaların esnetilmesiyle ziyaretçiler gelmeye başladı Göl kenarında suya giren ve güneşlenen vatandaşlar, sıcak havayı serinleyerek geçirmenin tadını çıkarıyor

3 tarafı sularla çevrili olduğu için Türkiye'nin yarım adası konumunda bulunan Elazığ'da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından ilgi görmeye başladı.

Sivrice ilçesinde bulunan, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler Covid19 tedbirlerinin esnetilmesiyle ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden her yıl çok sayıda tatilcinin tercih ettiği Hazar Gölü'nde sezon açıldı. Başta Elazığ olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, sıcaklıkların arttığı bugünlerde göle gelerek suyun tadını çıkarmaya başladı. Hazar gölü plajında suya girip, güneşlenen ve çeşitli aktivitelerle yazın tadını çıkarmaya başlayan vatandaşlar, pandeminin tamamen bitmesiyle bölge deki yoğunluk daha da artacağını aktardı.

İnsanların evde pandemi döneminde çok sıkıldıklarını belirten tatil köyü işletmecisi İbrahim Bahçeci, “Bunun tadını çıkarmak için Elazığ’ın Sivrice Gölünde sahillerde plajlarda doluluk gösteriyorlar buna da gerçekten ihtiyaçları vardı. Talepler şuan yaz sezonu seviyesine göre yüzde 50 ama bu önümüzdeki dönemlerde tam açılmayla beraber bu doluluk oranının bayağı artacağını düşünüyorum. Girişlerde ve çıkışlarda ateş ölçer, dezenfektasyon, maske, mesafe ve temizlik, her çıkan müşteriden sonra şezlonglar siliniyor müşteriler temiz bir şekilde burada tatil zamanlarını ayırıyorlar” dedi.



"En güzel yerlerden bir tanesi"

Diyarbakır’dan gezmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlardan Tayfun Özay, “Bugün Hazar Gölüne geldik. Manzara mükemmel çok güzel bir coğrafya. Hazar Gölü zaten farklı bir göl Elazığ’ın güzelliklerinden bir tanesi. Bu coğrafyada bu bölgede değerlendirilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Arkadaşlarla hem mangal yapalım hem de suya girelim istedik. Su malum daha soğuk ama giren arkadaşlarımız oldu. Güzel bir ortam. İnşallah bu aşıları bütün vatandaşlarımız olduktan sonra hem ülke refahı hem de ülke sağlığı güzel olacak. Ondan sonra da insanlarımız dışarı çıktığı vakit bu fırsatları değerlendirebilecekler” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposundan kurtulmak için Sivrice Gölünün muazzam bir yer olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Erim, “Gerek bölgeye yakınlığıyla gerekse de suyun temizliği ve tesislerin uygunluğuyla bizim için hafta sonunu değerlendirmek mükemmel bir fırsat oldu. inşallah alınan tedbirler ve uygulanacak tedbirlerle beraber en kısa zamanda Korona virüs bitip bu tür turizm yerlerinin bir an önce açılmasını temenni ediyoruz” cümlelerini kullandı.

Oğlu ve annesiyle birlikte geldiklerini dile getiren Neslihan Sırlıer ise “Güzel vakit geçirmek için geldik. Malum Pazar günleri kapalı. Havalar sıcak ama sanki suyun soğukluğu fazlasıyla üzerimizde o yüzden idare ediyoruz ve güzel gidiyor. Her yaz buradayız. Hazar Gölü çok başka bir yer bizim için özel. Elazığ’ın vazgeçilmez bir yeridir” diye konuştu.

