Elazığ'da mobil atık merkezleriyle çevre korunacak, ekonomiye katkı sağlanacak

Elazığ'da belediye tarafından çevrenin korunarak, atıkların geri dönüşüme gitmesi için hazırlanan mobil atık merkezleri kentin belirli noktalarında kuruldu.

Doğal kaynakları daha verimli kullanma, atık miktarını azaltma ve geri dönüşüme tabi tutarak ekonomiye katma değer sağlanması için belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından mobil atık merkezi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda merkeze bağlı Çaydaçıra, Ataşehir ve Doğukent mahallelerine, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan toplanması amacıyla hazırlanan "Mobil Atık Getirme Merkezleri" yerleştirildi. Yerleştirilen mobil merkezler sayesinde hem çevrenin korunması hem de çöpe giden ambalaj atıkların milli ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Belediye BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kağıt, plastik, metal, cam, elektronik, pil, bitkisel yağ gibi atıkların sınıflandırılarak toplanması için nüfus yoğunluğu ve vatandaşın ulaşılabilirliği de göz önünde bulundurularak belirlenen noktalara 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Vatandaşlarımız bu doğrultuda geri dönüşüme kazandırılacak atıkları, doğanın geleceğine katkı sunmak için evlerinde düzenli bir şekilde toplayıp kendilerine en yakın mobil atık merkezine bırakabilecekler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.