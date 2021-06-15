Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı: 2 yaralı

DHA

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı: 2 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kazaya yol açan ehliyetsiz sürücü kaçmak isterken bekçiler tarafından yakalandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Caner Can yönetimindeki 34 DR 2061 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ZC 2323 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil taklalar atarak sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaparak, kazaya neden olan ve sürücü belgesi olmadığı anlaşılan Caner Can (16), olay yerinden kaçmak isterken, bekçiler tarafından yakalandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-15 00:10:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor
Elazığ'da mobil atık merkezleriyle çevre korunacak, ekonomiye katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Elazığ'da mobil atık merkezleriyle çevre korunacak, ...
Elazığ’da sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ’da sebze halinde çıkan yangın tamamen ...
Elazığ'da sebze halinde yangın
YEREL HABERLER Elazığ'da sebze halinde yangın
Elazığ'da sebze hali deposu alevlere teslim oldu İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 8 araç ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı Depo kısmında çıkan yangında plastik ve ahşap kasaların tutuşması nedeniyle gök yüzünü de kara dumanlar kapladı
YEREL HABERLER Elazığ'da sebze hali deposu alevlere teslim ...
Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan öğretmen defnedildi
YEREL HABERLER Yanarak öldüğü aracının yanında itiraf notu bulunan ...
Elazığ’da 2 araç küle döndü, 1 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 araç küle döndü, 1 ev kullanılamaz hale ...
Elazığ’da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü
YEREL HABERLER Elazığ’da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl ...
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü, misafirlerini ağırlamaya başladı Denizi olmayan ancak 3 tarafı sularla çevrili olduğu için yarım ada konumunda bulunan Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki doğunun saklı denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne kısıtlamaların esnetilmesiyle ziyaretçiler gelmeye başladı Göl kenarında suya giren ve güneşlenen vatandaşlar, sıcak havayı serinleyerek geçirmenin tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Doğunun gizli denizi Hazar Gölü, misafirlerini ...
Esrarengiz itiraf notu, Kriminal Şube´ye gönderildi
YEREL HABERLER Esrarengiz itiraf notu, Kriminal Şube´ye gönderildi
Zelal Şengür, Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele edecek
YEREL HABERLER Zelal Şengür, Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ...
15 yıl yatağa bağlı kaldıktan sonra konuşmayı yeniden öğrenip, dikilen koluyla halter kaldırmaya başladı Elazığ'da 18 yaşında geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli kalıp, 15 yıl boyunca yatağı bağımlı kalan, ardından verilen desteklerle ahırı yaşam ve spor alanına çeviren Mustafa Özger'in hayatı değişti Kaza nedeniyle uzun süre konuşamayan, okuduğu kitaplarla konuşmayı yeniden öğrenen 38 yaşındaki Mustafa Özer, bir bardak kaldıramaz dedikleri dikilen koluyla ise halter kaldırmaya başladı Özger, Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor
YEREL HABERLER 15 yıl yatağa bağlı kaldıktan sonra konuşmayı yeniden ...
Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi