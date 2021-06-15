Minik öğrencilerden, jandarmaya anlamlı ziyaret

Elazığ'da ilk ve anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı, detektör köpeklerin gösterisini izleyip, araçlarda anons yaptı.

Jandarmanın 182’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Fırat Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın misafir ettiği öğrenciler için program düzenlendi. Programda öğrenciler, jandarma araçlarına binerek anons yaptı, dedektör köpeklerin gösterisini izledi.

Kompozisyon ve şiirlerle birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan öğrenciler neşeli bir gün geçirdi. İlkokul öğrencilerinden Aras Toprak Kaya tarafından hazırlanan “Jandarma” konulu resim ise Albay Yıldız’a hediye edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldız, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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