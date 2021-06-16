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Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, ElazığMalatya Karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşında karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Kemal Temiş’e, H.E. idaresindeki 44 ABL 250 plakalı hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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