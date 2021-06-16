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Kütüphaneler Daire Başkanı Tuğlu, “Kütüphaneler üniversitenin kalbidir”

İHA

Kütüphaneler Daire Başkanı Tuğlu, “Kütüphaneler üniversitenin kalbidir”

Bir üniversitede en önemli yerlerden birinin kütüphane olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, “Kütüphaneler üniversitenin kalbidir. Fırat Üniversitesi’nde yeni yapılan kütüphaneyle de onu gördüm. İnşallah içerik de zenginleştirilerek daha güzel, bölgenin iyi bir kütüphanesi olur diye umut ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, yarın saat 14.00’da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Pandemi Sürecinde Kütüphaneler ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi” konulu söyleşiyle de Elazığlılarla buluşacak. Başkan Tuğlu öncesinde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti.
Çok güzel bir kütüphanenin Fırat Üniversitesi’ne kazandırıldığının altını çizen Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, “Çok güzel bir kütüphane olmuş. Birçok ili gezdik. Son dönemde yapılan en iyi kütüphanelerden biri diyebilirim. İnşallah öğrenciler en iyi bir şekilde faydalanabilirler. Bir üniversite ‘Kütüphane Üniversitedir’ diye yıllarca reklam yaptı. Şuanda baktığımızda da hakikaten bir üniversitede en önemli yerlerden biri kütüphanedir. Kütüphaneler üniversitenin kalbidir. Fırat Üniversitesi’nde yeni yapılan kütüphaneyle de onu gördüm. İnşallah içerik de zenginleştirilerek daha güzel, bölgenin iyi bir kütüphanesi olur diye umut ediyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirilecek programa da değinen Tuğlu, “2020 yılı şubat ayında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Son yıllarda cumhuriyet tarihinin Türkiye’de yapılan en büyük kütüphanesi. Sadece bir kütüphane değil, bir yaşam merkezi. Dinleyicilerimize kütüphane hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Türkiye’ye ne tarz hizmetler sunuyoruz onlardan bahsedeceğiz” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle Tuğlu’ya teşekkür ederek, ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu.

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