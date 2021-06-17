Elazığ Karakoçan, Ömer Buğdaycı’yı kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Tepecikspor’dan Ömer Buğdaycı’yı renklerine bağladı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Çarşambaspor’dan kaleci Eren Yılmaz, Cizrespor’dan Ekrem Sütçü, Ağrı 1970 Spor’dan sol bek Cuma Ali Üzüm ve Ofspor’dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile anlaşma sağlayan mavibeyazlı takım, son olarak 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor’dan sağ kanat Ömer Buğdaycı ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımı ile 19 lig maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Tepecikspor kulübünde forma giyen Ömer Buğdaycı ile sözleşme imzalamıştır. Ömer Buğdaycı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.

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