Elazığ'da sahte para operasyonu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'a İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.T.'nin İstanbul'dan sahte para getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Elazığ Havalimanı´nda tedbir alan jandarma ekipleri, uçaktan inen Ş.T.'yi gözaltına alıp, valizinde arama yaptı. Aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-17 14:29:15



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