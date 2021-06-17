Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu: "Kütüphaneler üniversitelerin kalbidir”

Elazığ’da söyleşiye katılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, ”Özellikle sloganımız kütüphaneler üniversitelerin kalbidir. Fırat Üniversitesi'nde de bunu gördüm” dedi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde ‘Pandemi sürecinde Kütüphaneler ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Korona Virüs (Covid19) pandemi sürecinde kütüphanelerin ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin faydalarını ile gösterdiği faaliyetleri anlattı.

Rektör Fahrettin Göktaş’ın daveti üzerine Elazığ’a geldiklerini belirten Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, "Özellikle son dönemde yapılan kütüphaneyi gezdik. Kütüphanede neler yapılabilir ne katkı sağlayabiliriz konusunda incelemelerimiz oldu. İncelemeler sonucunda raporumuzu rektöre sunacağız. Buradaki seminerde ise pandemi döneminde kütüphaneler neler yaptı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi neler yaptı. Ülkenin en büyük değeri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini genel olarak anlatmaya çalıştık. 9 yıl önce bir konferans nedeniyle Fırat Üniversitesine gelmiştim. O zaman açıkçası şöyle demiştim. Büyük ve köklü bir üniversite ama bu şekilde bir kütüphanesi olmaması lazım. Şimdiki kütüphane bildiğim kadarıyla öğrenci merkezi olarak kullanılıyor. Yeni binayı görünce de mutlu oldum. Bizim özellikle sloganımız kütüphaneler üniversitelerin kalbidir. Fırat Üniversitesinde de bunu gördüm” diye konuştu.

Programa Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’nun yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fahrettin Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

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