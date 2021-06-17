Freni patlayan iş makinesi uçurumdan uçtu: 1 ölü

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Elazığ’ın Palu ilçesinde freni patlayan iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkartılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Kaza, Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş sonrası Palu’ya dönen Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi.

Kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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