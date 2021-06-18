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7 bin 500 kişinin istihdam edildiği Elazığ OSB’de aşılama başladı

İHA

7 bin 500 kişinin istihdam edildiği Elazığ OSB’de aşılama başladı

7 bin 500 kişinin istihdam edildiği Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde mobil ekipler tarafından çalışanların aşılanmasına başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından Elazığ’da da, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan personeller, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler tarafından aşılanmasına başlandı. Sabah saat 09.00’da başlayan aşı uygulamasının her gün akşam 17.00’ye kadar devam edeceği, günlük 750 personelin aşılamasının planlandığı aktarıldı.

“Böyle bir uygulamanın olması çalışanlar için çok büyük bir rahatlık ve hizmettir”
Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulama yapmasının çok isabetli bir durum olduğunu aktaran Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, “Organize Sanayilerinde sanayi kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın sağlık teşkilatlarına grup şeklinde gidip aşı olup gelmeleri gerçekten belki daha uzun bir süre olacaktı ve ya bu kadar randımanlı olmayacaktı. Burada gördüğünüz gibi Organize Sanayimizin tahsis etmiş olduğu konferans salonunda ki bu alanda gerçekten Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın İl Müdürümüzün büyük gayret ve destekleriyle bir organizasyon yapıldı. Organizasyonda bizim bütün sanayi kuruluşlarımıza bildirildi ve oradan gruplar halinde geliyorlar. İşletme sahiplerimiz hiçbir zaman baskı yapılarak aşı yapılmasını tavsiye etmiyorlar ama büyük bir yoğunluklu olarak çalışanlarımızın kendi istekleriyle bir başlangıç yapıldı. Bu yapılan başlangıçta da büyük bir yoğunluk oluyor. İnşallah kısa zamanda Elazığ Organize Sanayisinde çalışan işletmelerimizde ki bütün personellerimizin büyük oranda yüzde 9095’in üzerinde aşılanma işlemleri gerçekleşmiş olacaktır. 2’nci dozunda yapılması halinde daha düzenli olacaktır. Türkiye genelinde böyle bir uygulamanın olması Organize Sanayilerinde çalışanlar için çok büyük bir rahatlık ve hizmettir. Bu hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığımıza ve müdürlüğümüze ve burada çalışan bütün sağlık personeli arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Gönüllü olarak yerinde aşı uygulamasından faydalanan işçilerde, böyle bir imkan tanınmasından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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