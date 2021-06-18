Öğrencilerin hazırladığı proje sergisi açıldı

Elazığ'da oraokul öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Proje Sergisi açıldı.

Şehit Süleyman Budak Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışı Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müdür Yardımcısı Vedat Demiral, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi tarafından yapıldı. Okul Müdürü Fuat Erkuş ile birlikte öğrencilerin hazırladığı proje stantlarını inceleyen müdür Gürtürk yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

TÜBİTAK’ın desteği ile okullarda yürütülen proje çalışmalarının öğrencilerimizin ufkunu açtığını aktaran İl Milli Eğitimi Müdürü Gürtürk,"Her şeyden önce öğrencilerimiz düşündüklerini, kafalarında tasarladıklarını uygulamaya dökebilme imkanı buluyorlar. Ziyaret ettiğimiz bir çok proje sergisinde öğrencilerimizin hayal dünyasının ve öngörülerinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çocuklarımız günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için birbirinden ilginç fikirler ortaya koyarak imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyorlar” dedi.

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