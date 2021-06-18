

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ´da el işi ürünler yapan 'Kırmızı Montlular Derneği'ni ziyaret etti. Kentte 'Kız Kardeşim' adlı projeyi hayata geçirdiklerini belirten Işıkgece, "Kadın bir şeyi yapmak isterse, mutlaka yapıyor. İçine ruhunu, güzelliğini katıyor ve ortaya çok iyi şeyler çıkıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere, Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Işıkgece, ilk olarak Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı

makamında ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu. Işıkgece, daha sonra Elazığ Belediyesi'ne geçerek, Başkan Şahin Şerifoğulları ile görüştü. Işıkgece, AK Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi´ni de ziyaret etti.

Kentteki ziyaretlerinin ardından, gönüllülük esasına dayalı faaliyet sürdüren ve el işi ürünler yapan 'Kırmızı Montlular Derneği'ndeki kadınlarla bir araya gelen Işıkgece, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde 'Kız Kardeşim' adlı eğitim projesini başlattıklarını söyledi.

'KADIN MUTLAKA YAPAR'

Kadınlardan bu eğitim programına katılmalarını isteyen Işıkgece, şöyle konuştu:

"Sanatın, kültürün, gelecek kuşaklara aktarılmasına çok önem veriyoruz. Bu anlamda sizin yaptığınız çalışmalar bize çok ümit veriyor. Bunların hepsi emekle, adım adım gelinen noktada, özveriyle ve gönlünüzün sıcaklığıyla ortaya çıkardığınız şeyler. Kadın emeği bizim için çok kıymetli. Kadın bir şeyi yapmak isterse mutlaka yapıyor, içine ruhunu, güzelliğini katıyor ve ortaya çok iyi şeyler çıkıyor. Biz de bunların piyasalarda hak ettiği değeri bulabilmesi için uğraşıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü kampüsünde bir eğitime başlıyoruz. Bu eğitimi çok önemsiyoruz. Yaptığınız çalışmaların, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması, piyasalarda hak ettiği değeri bulması, kırsal kalkınmanın sağlanması, kadınımızın cebinin para görmesi, bölgenin ekonomi kazanması açısından son derece önemli. Eğitim 2 gün sürecek. Valiliğimizden kadınlar için özel izin aldık. Pazar gününe kadar sürecek olan bu eğitimde, bizlerle birlikte olacaklar. Orada gelişmemiz gereken alanlarla ilgili size vizyon vermeye, farklı konularda değer katmaya çalışacağız. Eğitimimizin adı, 'Kız Kardeşim'. Proje burada bitmeyecek, kız kardeşliğimiz devam edecek."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-18 15:42:46



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