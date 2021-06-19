Elazığ'da şarampole uçan kamyonet ters döndü: 1 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole uçarak ters döndü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolunun 41’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.U. idaresindeki 23 ABV 951 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ters dönüp duran kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ters dönen kamyonun içinden çıkartılarak ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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