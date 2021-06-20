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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

İHA

Elazığ’da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

Elazığ’da bir caminin avlusunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan Rüstempaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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