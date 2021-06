Üniversiteyi 1988’de bırakmıştı, tekrar başladı 67 yaşında mezun oldu Elazığ’da çiftçilik ve çobanlık yapan 67 yaşındaki 4 çocuk babası Zeki Gür, 1988 yılında bıraktığı üniversiteyi bitirip mezun oldu

Elazığ’da çiftçilik ve çobanlık yapan 67 yaşındaki 4 çocuk babası Zeki Gür, 1988 yılında bıraktığı üniversiteyi bitirip mezun oldu.

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi 20202021 yılı mezuniyet töreni korona virüs nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi. Mezuniyet töreninde Fen Fakültesinde eğitim alan 67 yaşındaki Zeki Gür de mezun oldu. Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince üniversiteye gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi. Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mikail Et, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, “Pandemi nedeniyle buruk bir eğitimöğretim dönemi gerçekleştirdik. Şimdi de farklı bir mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldık. Ancak dijital ortamların da verdiği farklı yöntemleri kullanarak böyle organizasyonlar yaparak teselli buluyoruz. Üniversitemizde eğitimöğretim hayatını bugün tamamlamış olacaksınız ancak unutmayın Fırat Üniversitesi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yuvanız olacaktır. Tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve emeği geçen tüm öğretim üyelerini tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mikail Et ise, ”Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid19 salgını nedeniyle yüz yüze yapmak istediğimiz mezuniyet töreni maalesef çevrim içi olarak yapılmıştır. Ancak, siz değerli öğrencilerimizi mezuniyet yapamadan uğurlamak istemediğimiz için çevrim içi mezuniyet töreni ile sizlere biraz olsun bir anı bırakmak istedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.