Bölgesel Amatör Lig: Mediline Hospital Fırat Üniversitesi: 1 - Erzincan Ulalarspor: 0

Mediline Hospital Fırat Üniversitesi, Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 6. Grup’ta puanını 9’a yükseltti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 6. Grup’un 4. Haftası’nda Mediline Hospital Fırat Üniversitesi, evinde karşılaştığı Erzincan Ulalarspor’u 10 mağlup etti. Doğukent Stadı’nda oynanan ve Mustafa Teker’in düdük çaldığı maça her iki takım da kontrollü başladı. Müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 00 eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan BordoBeyazlı ekip, 59. dakikada Ertan Karlıdağ’ın golü ile 10 öne geçti. Müsabakanın kalan bölümünde kalesini gole kapatmayı başaran Elazığ temsilcisi sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldı.

Puanını 9’a yükselten ve grup liderliğini devam ettiren Fırat Üniversitesi, gelecek haftayı bay olarak geçecek.

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