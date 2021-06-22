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FÜ'de yoğum bakım personeline “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi" eğitimi

İHA

FÜ'de yoğum bakım personeline “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi" eğitimi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'nde yoğum bakım personeline “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi" eğitimi verildi.
FÜ Hastanesi Kontrol Komitesi hemşiresi Fatma Türkmen tarafından Yoğun Bakım Çalışanlarına “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi” eğitiminin sunumu yapıldı.Çok sayıda yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire ve personelin katıldığı eğitimde hem riskler aktarıldı, hem de hijyenin önemine dikkat çekildi.
Eğitim ile ilgili sunumlar yapan Fatma Türkmen, ” Aksi ispat edilmediği sürece her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan bir tıbbi hatadır ” dedi.
Hastane enfeksiyonlarının risklerinin çok olduğunu da dikkat çeken Türkmen, tüm yapılan işlemlerden önce ve sonra el hijyeni sağlanması çok önemli olduğuna değindi.

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