Tünel inşaatından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ERZURUM'da yol tüneli inşaatından bakır kabloları çalan 2 şüpheli, Elazığ'da, jandarma ekiplerince yakalandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kablo yakan 2 şüpheliyi tespit edip, müdahale etti. Ekipler, şüpheliler C.K. (20) ve S.D.'nin (18) kabloları Erzurum'daki yol tüneli inşaatından çaldıkları, kablonun içindeki bakırı plastikten arındırmak için, ormanlık alanda yaktıklarını belirledi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kablolara da el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-23 10:30:54
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