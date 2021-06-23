Tünel inşaatından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ERZURUM'da yol tüneli inşaatından bakır kabloları çalan 2 şüpheli, Elazığ'da, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kablo yakan 2 şüpheliyi tespit edip, müdahale etti. Ekipler, şüpheliler C.K. (20) ve S.D.'nin (18) kabloları Erzurum'daki yol tüneli inşaatından çaldıkları, kablonun içindeki bakırı plastikten arındırmak için, ormanlık alanda yaktıklarını belirledi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kablolara da el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-23 10:30:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.