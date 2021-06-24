TOKİ, Elazığ’da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsayı satışa çıkardı Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’nunun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu bir de içinde tarla bulunduğu belirtilirken, ihalenin 6 Temmuz’da online gerçekleştirileceği aktarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ, Elazığ’da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsayı satışa çıkardı Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’nunun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu bir de içinde tarla bulunduğu belirtilirken, ihalenin 6 Temmuz’da online gerçekleştirileceği aktarıldı

İHA

TOKİ, Elazığ’da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsayı satışa çıkardı Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’nunun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu bir de içinde tarla bulunduğu belirtilirken, ihalenin 6 Temmuz’da online gerçekleştirileceği aktarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Elazığ’da 119’u konut, 8’eri ticaret ve konut alanı, birde içinde tarla bulunan toplamda 136 arsayı satışa sundu. Satışın 6 Temmuz’da açık artırma yöntemi ile online gerçekleştirileceği bildirildi.
TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ’nin satışa sunduğu 187 arsadan 136’sının Elazığ’da olduğu aktarıldı. Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’unun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu birde içinde tarla olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan 33’ünün Aksaray, 44’nün Sürsürü Mahallelerinde olduğu, diğerlerinden 14’ünün Aşağı Holpenk, 5’inin Bizmişen, 14’ünün Gümüşkavak ve 22’sinin Mornik bölgesinde yer aldığı ifade edildi.
Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıların, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabileceği, açık artırmanın ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10.30’da internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.
Satışa ilişkin detaylı bilgilerin ise "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinde yer aldığı da kaydedildi.
Deprem sonrasında bir çok noktada konutların yapıldığı Elazığ’da, satışa çıkan arsaların da yeni konutların yapıldığı bölgeler civarında olduğu, yatırım için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
Elazığ’da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini ...
Elazığ'da iki ayrı araç yangını
YEREL HABERLER Elazığ'da iki ayrı araç yangını
280 bin doz aşı yapılan Elazığ’da 25 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı Aşılama programının hızlanmasıyla birlikte son bir haftada 35 bin aşı yapılan kentte, 25 yaş üstünün de katılmasıyla haftalık rakamın 40 binlere ulaşmasının beklendiği bildirildi
YEREL HABERLER 280 bin doz aşı yapılan Elazığ’da 25 yaş üstü ...
Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli ...
Tünel inşaatından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tünel inşaatından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı
Kuraklık hasadı başlayan buğdayı da vurdu, rekolte yüzde 70’lere kadar düştü
YEREL HABERLER Kuraklık hasadı başlayan buğdayı da vurdu, rekolte ...
Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar
YEREL HABERLER Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar
Elazığ’ da zincirleme trafik kazası : 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’ da zincirleme trafik kazası : 3 yaralı
Bölge genelinde yağışlar yüzde 39,5 oranında azalış gösterdi
YEREL HABERLER Bölge genelinde yağışlar yüzde 39,5 oranında azalış ...
Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
Elazığ'da YKS'ye 24 bin 958 aday girecek
YEREL HABERLER Elazığ'da YKS'ye 24 bin 958 aday girecek
FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ikinci yılında 64 mezun verdi
YEREL HABERLER FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ikinci yılında 64 mezun ...
Harput kalesinde bin metrekarelik alanda kazı çalışması yapılacak Bu yıl Urartu kutsal alanı, gizli geçit alanı ve Bizans katmanı olmak üzere yaklaşık bin metrekarelik alanda kazı çalışması yapılacağı belirtildi
YEREL HABERLER Harput kalesinde bin metrekarelik alanda kazı ...
FÜ'de yoğum bakım personeline “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi" eğitimi
YEREL HABERLER FÜ'de yoğum bakım personeline “Hastane ...
Elazığ'da köylüler 11 bin dönüm alanın tekrar mera haline getirilmesini istedi Kovancılar ilçesine bağlı 300 hane ve bin 600 nüfusa sahip Ekinözü Köyü sakinleri, 1956 toprak reformu ile birlikte köylüye dağıtılan mera vasfına sahip arazilerin 1974’te bir aile vakfına devredildiğini öğrendiklerini belirterek yardım istedi Köy Muhtarı Hayati Sinem: "Başlıca sıkıntımız 1956 toprak reformu ile birlikte köylüye dağıtılan mera vasfına sahip arazilerin 1974’te aile vakfı tarafından haksız bir tescille vakfa çevrilmesidir"
YEREL HABERLER Elazığ'da köylüler 11 bin dönüm alanın tekrar mera ...